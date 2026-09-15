Le jeune Max Dowman, talent montant d'Arsenal, a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football anglais après avoir mené les Gunners à la victoire face à son hôte Ipswich Town sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les oppose actuellement au stade « Portman Road » dans le cadre des matchs du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

Dowman s'est imposé comme la vedette absolue de cette confrontation après avoir ouvert le score très tôt pour les visiteurs à la 7e minute, à la suite d'un dribble technique face au défenseur d'Ipswich, Cédric Kipré, pour se retrouver seul face au gardien Christian Walton et loger une frappe précise de l'intérieur de la surface de réparation au fond des filets.

Le jeune prometteur ne s'est pas arrêté là : il est revenu au coup d'envoi de la seconde période, précisément à la 47e minute, pour tromper de nouveau les filets et inscrire le troisième but d'Arsenal, après avoir reçu une passe en profondeur soyeuse dans la surface, envoyant un ballon à ras de terre qui a pris à contre-pied le gardien Walton avant de finir au fond des filets.

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Avec ces deux réalisations, le joueur de 16 ans a battu des records historiques selon « Opta » : il est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer pour Arsenal dans l'histoire de la Coupe de la Ligue, à l'âge de 16 ans et 258 jours, se plaçant deuxième sur une liste réunissant les trois plus jeunes joueurs à avoir marqué pour un club de Premier League en Coupe de la Ligue, une liste entièrement monopolisée par Arsenal, derrière Cesc Fàbregas (16 ans et 212 jours face à Wolverhampton en 2003), et devançant Jack Wilshere (16 ans et 266 jours face à Sheffield United en 2008).

Dowman est également devenu le deuxième joueur seulement dans l'histoire des clubs de Premier League à réussir, à l'âge de 16 ans, à inscrire un doublé (deux buts) au cours d'un même match, toutes compétitions confondues, et ce depuis l'exploit historique réalisé par Wayne Rooney sous le maillot d'Everton face à Wrexham, en Coupe de la Ligue également, au mois d'octobre 2002.



