Le sélectionneur des Pays-Bas Xavi s’exprime directement au sujet de Kees Smit

Dès sa première conférence de presse en tant que sélectionneur des Pays-Bas, Xavi s’est immédiatement exprimé sur Kees Smit. Le technicien espagnol a été officiellement présenté mardi après-midi à Zeist.

Lors de la conférence de presse, Xavi a été interrogé par Valentijn Driessen sur sa connaissance de Smit, le talent de l’AZ. « Oui, je le connais », répond le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. « Ce qui est drôle, c’est que nous avons justement analysé Kees Smit aujourd’hui et hier. »

Une éventuelle convocation de Smit n’est certainement pas à exclure. « Nous avons encore trois semaines pour décider quels joueurs figureront sur la liste, mais j’ai déjà dit que nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux », explique Xavi, qui, durant sa période comme entraîneur du FC Barcelone, était également réputé pour donner leur chance aux jeunes joueurs.

Xavi souligne que l’âge ne joue pas un rôle décisif dans ses choix. « Le nom de quelqu’un ou son âge m’importent peu. Si un joueur est performant, il sera sélectionné. »

Le nouveau sélectionneur fait aussi référence à sa propre éclosion comme jeune joueur au FC Barcelone. « Van Gaal m’a énormément fait confiance quand j’avais dix-sept et dix-huit ans. Alors pourquoi pas ? », poursuit Xavi. « Si quelqu’un est prêt et que nous avons le sentiment qu’un joueur est prêt, nous n’aurons pas peur de l’utiliser. »

Outre Smit, quelques noms bien établis chez les Pays-Bas ont également été évoqués. Xavi fait savoir qu’avant sa présentation, il a déjà eu des contacts avec Frenkie de Jong et Virgil van Dijk. « J’ai parlé avec Frenkie de Jong et avec Virgil van Dijk », a-t-il raconté.

Concernant le rôle précis de Van Dijk, Xavi ne veut pas encore faire de déclaration tranchée. « J’ai parlé avec lui, mais je veux encore discuter davantage avec lui. Nous verrons bien. »