Le scénario du Barça ? Une destination surprise ouvre la porte au retour de Xavi

Xavi cherche toujours une nouvelle destination depuis son départ de Barcelone, ayant préféré attendre un grand projet à travers lequel il pourrait de nouveau faire ses preuves sur les bancs de touche.

Dans ce contexte, la légende du Barça et ancien entraîneur du club catalan a rejoint la liste des candidats pour prendre les rênes de la sélection des Pays-Bas en tant que nouveau sélectionneur.

Selon un rapport publié par le journal néerlandais De Telegraaf, la Fédération néerlandaise de football étudie toujours plusieurs noms pour succéder à Ronald Koeman, mais la concurrence commence à se resserrer entre les Espagnols Roberto Martínez et Xavi Hernández, ce dernier ayant fait une entrée en force dans le cercle des candidats.

Le journal a affirmé : « La Fédération néerlandaise a eu des discussions avec Xavi, âgé de 46 ans, concernant la possibilité qu'il prenne en charge la sélection, sans que l'on sache encore clairement s'il obtiendra le poste, dans un contexte de prévisions annonçant que l'identité du nouvel entraîneur sera tranchée prochainement. »

Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola et Michael Reiziger avaient déjà figuré parmi les calculs de la Fédération néerlandaise, avant que la concurrence ne se concentre davantage sur Martínez et Xavi.

La candidature de Xavi revêt une dimension particulière, au regard de son lien passé avec le football néerlandais ; il a en effet joué à Barcelone aux côtés de plusieurs joueurs néerlandais.

Xavi a par ailleurs pris la direction du club catalan en remplacement de Koeman en novembre 2021, un scénario qui pourrait se répéter avec la sélection des Pays-Bas s'il venait à être choisi.

Xavi avait commencé sa carrière avec Barcelone en tant que joueur sous la houlette de l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal, et avait également été sacré en Ligue des champions avec le club à l'époque de Frank Rijkaard.