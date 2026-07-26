Alors que les supporters attendent la reprise des matchs officiels après la fin de la Coupe du monde, tous les regards se tournent vers le marché des transferts.

Et l'été 2026 en cours a prouvé que Florentino Pérez, réélu à la présidence du Real Madrid, est prêt à mettre tout son poids financier dans la balance pour limiter la domination de son rival historique, le FC Barcelone, vainqueur de la Liga lors des deux dernières saisons.

La vague de recrues, aussi bien celles déjà officialisées que celles encore en suspens, dans laquelle le Real Madrid s'apprête à investir cette année, dépasse largement ce qu'avait entrepris Florentino Pérez à l'été 2010 dans le but de détrôner le FC Barcelone, alors sacré en Ligue des champions, en plus de ses succès dans les compétitions espagnoles et de son triplé historique (championnat d'Espagne, Coupe du Roi et Ligue des champions) en 2009.

Cette orientation sur le marché des transferts actuel présente une telle similitude que Pérez a fait de nouveau appel à l'entraîneur qu'il avait engagé à l'époque, le Portugais José Mourinho, à qui il avait versé 15 millions d'euros pour le faire venir de Benfica.

Le journal « Mundo Deportivo » écrit que, puisque Mourinho n'a pas la même valeur qu'Álvaro Arbeloa ni même que Xabi Alonso aux yeux du président du club, l'entraîneur portugais chevronné se voit désormais proposer un éventail de renforts plus large que celui dont il disposait en 2010.

Le Real Madrid et Mourinho : le scénario de 2010

Cet été-là, il y a seize ans, le Real Madrid avait recruté Ángel Di María, l'exceptionnel ailier international argentin, en provenance de Benfica ; Mesut Özil, le milieu de terrain international allemand du Werder Brême qui avait brillé lors de la Coupe du monde de cet été-là ; Sami Khedira, le milieu de terrain international allemand au physique puissant, en provenance de Stuttgart ; et Ricardo Carvalho, le célèbre défenseur central portugais, dont Mourinho avait fait un capitaine dans le vestiaire lors de son premier passage à Chelsea.

Deux jeunes espoirs espagnols avaient également rejoint l'équipe : Pedro León, le milieu offensif de Getafe, et Sergio Canales, le milieu offensif dont le nom s'imposait au Racing Santander.

Le coût total s'élevait alors à environ 60 millions d'euros. L'objectif de ces arrivées était de compléter la série de transactions réalisées auparavant, comme celles de Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema et Xabi Alonso, avec un investissement cumulé record dépassant les 230 millions d'euros.

Durant l'été 2026, Florentino Pérez a cherché à satisfaire Mourinho en engageant de nouveaux joueurs pour aider le Real Madrid à sortir de la spirale de deux saisons de retard sur le FC Barcelone. Il a recruté le défenseur français Ibrahima Konaté (26 ans) et le milieu offensif portugais Bernardo Silva (31 ans) au terme de leurs contrats avec Liverpool et Manchester City respectivement, a versé 60 millions d'euros à Chelsea pour le latéral catalan Marc Cucurella (28 ans) et 20 millions d'euros à l'Inter Milan pour le latéral international néerlandais Denzel Dumfries (30 ans).

Ces derniers jours, à l'issue de la Coupe du monde, des informations ont fait état de l'intention du Real Madrid de verser plus de 100 millions d'euros pour recruter Yan Diomandé, l'ailier ivoirien de 19 ans de Leipzig, et une somme comparable pourrait être déboursée pour recruter Rodri Hernández, le milieu de terrain de 30 ans de Manchester City, qui a émerveillé tout le monde par ses superbes prestations lors de la Coupe du monde, dépassant ainsi les réticences initiales du Real Madrid.

Ainsi, si ces deux transactions se concrétisent, elles dépasseront nettement la tentative du Real Madrid à l'été 2025, qui visait le même objectif qu'aujourd'hui : détrôner le FC Barcelone.

Durant l'été 2025, les joueurs suivants avaient rejoint le Real Madrid : le milieu offensif argentin Franco Mastantuono (18 ans, venu de River Plate pour 63,2 millions d'euros), puis le défenseur espagnol Dean Huijsen (20 ans, venu de Bournemouth pour 58 millions d'euros), le latéral espagnol Álvaro Carreras (22 ans, venu de Benfica pour 50 millions d'euros) et le latéral international anglais Trent Alexander-Arnold (25 ans, venu de Liverpool pour 11 millions d'euros un mois avant l'expiration de son contrat avec les Reds, afin de pouvoir jouer avec le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs 2025).

Douze mois plus tard, et après avoir dépensé 182,2 millions d'euros, aucun d'entre eux n'a pu s'assurer une place de titulaire dans l'effectif du Real Madrid sur lequel Mourinho s'appuiera.

Le FC Barcelone : une génération exceptionnelle avec Guardiola

À l'été 2010, le FC Barcelone, dirigé par Pep Guardiola et porté par une génération exceptionnelle de talents locaux menée par Lionel Messi, engrangeait les titres et jouissait d'une renommée mondiale depuis 2008.

Les transactions de cette année-là furent limitées mais fructueuses : l'attaquant David Villa arriva de Valence pour 40 millions d'euros, le milieu international argentin Javier Mascherano de Liverpool pour 22 millions d'euros, et le latéral brésilien Adriano Correa de Séville pour 9,5 millions d'euros.

La saison 2010-2011, la première de Mourinho avec le Real Madrid, s'acheva sur la victoire du FC Barcelone en championnat d'Espagne et en Ligue des champions, deux titres qui figurent désormais au musée du FC Barcelone.

Plus de quinze ans après, l'histoire se répète : l'Espagne est sacrée championne du monde avec huit joueurs du FC Barcelone convoqués, et le même été, Mourinho arrive à Madrid.

Ces dernières saisons, sous les contraintes financières imposées par la Ligue de football professionnel espagnole, et dans un souci de développer son propre centre de formation, le FC Barcelone a engagé son ancien joueur des jeunes Dani Olmo pour 60 millions d'euros en provenance de Leipzig, ainsi que Pau Víctor de Gérone pour 2,5 millions d'euros, puis, après la blessure de Marc-André ter Stegen, le gardien polonais Wojciech Szczęsny est arrivé en tant qu'agent libre.

À l'été 2025, lors de la deuxième fenêtre de transferts avec Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone, la clause libératoire du gardien Joan García a été payée à l'Espanyol pour 25 millions, et Roony Bardghji a rejoint le club pour 2,5 millions, en plus des joueurs prêtés Marcus Rashford (Manchester United) et João Cancelo (Al-Hilal).

Quant à l'été 2026, le FC Barcelone a jusqu'à présent recruté deux attaquants : Anthony Gordon, le joueur de la sélection anglaise âgé de 25 ans, acheté à Newcastle pour 70 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, et Karim Adeyemi, l'attaquant international allemand, en provenance du Borussia Dortmund, dont la valeur s'est élevée à 22 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus.

Et alors que se poursuit la quête pour recruter Julián Álvarez, le décor est planté : le Real Madrid dirigé par Mourinho face à la domination du FC Barcelone, à défaut d'être sur le plan continental, à coup sûr sur le plan national.