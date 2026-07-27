Le ring de catch l'appelle : Haaland pressenti pour disputer des combats à la WWE

Les Américains sont tombés amoureux d'Erling Haaland lors de la Coupe du monde, et les stars de la WWE, la fédération de catch, l'ont peut-être fait aussi.

Cody Rhodes, qui défiera CM Punk pour le titre de la WWE lors de SummerSlam ce week-end, est apparu dans l'émission The Tonight Show présentée par Jimmy Fallon, où il a été interrogé sur l'arrivée de certaines célébrités sur le ring de la WWE.

Parmi les noms cités figuraient Tom Holland, Travis Kelce, Jason Momoa et la star de Manchester City, Erling Haaland.

Rhodes a déclaré, selon le journal « The Sun » : « Haaland est un grand sportif, et avec les cheveux, on pourrait se faire passer pour des cousins, parce que dans le catch, nous sommes tous parents, donc il pourrait être mon cousin. »

Bien sûr, Rhodes possède lui aussi des cheveux blonds comme Haaland, même si les siens sont bien plus courts et teints.

Haaland a su conquérir le cœur du public aux États-Unis lors du parcours de la Norvège jusqu'en quart de finale cet été, et il a gagné en conséquence un peu plus de 32 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Avec sa taille de 6 pieds et 5 pouces, ce jeune homme de 26 ans ne dénoterait pas sur le ring de la WWE : c'est la même corpulence que The Rock.

Mais il n'y a aucune chance que ce buteur norvégien troque la surface de réparation contre le ring : il lui reste de nombreuses années sur les terrains, et il peut encore marquer bien d'autres buts.

La WWE a toutefois une longue histoire avec la participation de célébrités aux combats. Alors, Haaland la rejoindra-t-il un jour ?