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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Le réveil d'Arbeloa : Liverpool tombe dans le piège de Fulham

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

Liverpool a été tenu en échec, à domicile et au milieu de ses supporters, sur la pelouse d'Anfield, face à Fulham, sur un score vierge, samedi après-midi, lors de la quatrième journée de Premier League.

Les joueurs de Liverpool et de Fulham ne sont pas parvenus à faire trembler les filets pendant 90 minutes, la rencontre s'achevant donc sur un match nul et vierge.

Liverpool porte ainsi son total à 6 points et occupe la sixième place, tandis que Fulham a amorcé sa remontée avec son entraîneur Alvaro Arbeloa en récoltant son premier point, ce qui le place à la 17e position après avoir perdu ses 3 premières journées.

Le réseau Liverpool Echo est revenu sur les principaux temps forts de la rencontre : Alexander Isak, la star de Liverpool, a été proche d'ouvrir le score, après une passe de Barcola, mais il a expédié le ballon à côté du but.

Liverpool a tenté de largement dominer la possession dans les premières minutes, dans le but d'imposer sa mainmise sur le match.

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Fulham a bien failli surprendre Liverpool, à la suite d'une erreur défensive, Ryan Gravenberch ayant perdu le ballon dans la surface de réparation, mais Jaquet a dégagé le ballon sur la ligne de but.

À la 22e minute, la barre transversale a empêché Liverpool d'ouvrir le score, après que Muñoz s'est bien élevé au premier poteau pour reprendre le corner de Szoboszlai, mais sa tête a heurté la transversale.

Barcola a tenté d'arracher le but de l'avantage pour les Reds, avant la fin de la première période, en reprenant le ballon de volée, à la suite d'un centre de Szoboszlai, mais Castagne, le joueur de Fulham, a écarté le ballon avec réussite. 

Liverpool a obtenu un coup franc bien placé, et Szoboszlai a frappé une balle puissante, mais le gardien Leno l'a repoussée.

La défense de Fulham a résisté aux assauts de Liverpool, permettant aux visiteurs de repartir avec le point du match nul.

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