Le responsable numéro un... Le Real Madrid lance une accusation fracassante contre Alonso

Le Real Madrid est durement touché par les blessures cette saison, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le club, alors que la saison entre dans sa phase décisive.

À ce sujet, le journal espagnol « AS » a rapporté ce vendredi que le Real Madrid estime que la cause de la vague de blessures qui a frappé l'équipe cette saison réside dans une planification imparfaite sous l'ancien entraîneur Xabi Alonso, période durant laquelle les Merengues ont connu une augmentation importante et inquiétante du nombre d'absences.

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Le journal madrilène avait souligné, dans un précédent article, que lorsque Alonso a pris les rênes du Real, le préparateur physique Antonio Bentos a été mis à l'écart et affecté à un poste administratif, ce qui a entraîné un changement dans la méthode de préparation et la charge d'entraînement, ainsi qu'un net recul de la condition physique de l'équipe, notamment en deuxième mi-temps, avec une augmentation des blessures musculaires et de la fatigue.

La condition physique était un sujet brûlant au sein du club royal. Le retour partiel de Bentos, lors de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, a constitué un signe clair de mécontentement, tandis que Niko Mijic a repris la supervision médicale pour tenter d'endiguer l'hémorragie.

Selon « AS », l'amélioration notable de la condition physique de joueurs tels que Valverde et Vinícius s'explique par la correction des erreurs de planification commises précédemment, suite à la nomination d'Álvaro Arbeloa et au retour de Bentos avec tous ses pouvoirs, même si l'on regrette en interne le « temps perdu ».