Barcelone s'est lancé dans une course effrénée pour boucler le transfert de l'attaquant kosovar Vedat Muriqi... pardon, Vesnik Aslani, la vedette du club allemand de Hoffenheim, comme remplaçant potentiel de l'Espagnol Ferran Torres, dont l'avenir est devenu incertain avec le club catalan malgré sa prestation étincelante en finale de la Coupe du monde 2026, alors que le joueur hésite à prolonger son contrat qui expire dans un an, au milieu d'un fort intérêt parisien et madrilène.

Selon le journal catalan « Sport », Aslani, âgé de 23 ans, qui a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives avec Hoffenheim en 35 matches la saison dernière, est devenu la cible des Blaugrana comme option offensive prometteuse, d'autant plus que la clause libératoire de son contrat s'élève à seulement 29 millions d'euros, ce qui en fait un transfert relativement adapté à la situation financière du club.

Torres entre prolongation et départ

Barcelone fait face à un véritable casse-tête avec Torres, âgé de 26 ans, devenu un héros national en Espagne après avoir marqué un but décisif lors de la dernière finale de la Coupe du monde. Le club souhaite prolonger son contrat qui court encore pour un an, mais le joueur envisage sérieusement de partir, au milieu d'un fort intérêt du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid, ce qui a poussé la direction catalane à chercher des solutions de rechange en urgence.

Aslani repousse Leipzig en attendant Barcelone

Malgré l'accord de principe d'Aslani pour rejoindre le club allemand de Leipzig, l'attaquant kosovar temporise avant de prendre sa décision finale, dans l'attente d'une offre officielle de Barcelone, signe clair de sa préférence pour un transfert au club catalan si ce dernier présente une offre concrète.

Le facteur temps exerce une pression croissante sur la direction de Barcelone, désormais tenue de trancher rapidement le dossier Torres avant de passer officiellement à l'action pour Aslani, d'autant plus que Leipzig fait pression sur le joueur pour qu'il clarifie sa position, ce qui pourrait priver les Blaugrana de la possibilité de recruter l'un des plus grands talents montants du championnat allemand.