Son nom a circulé ces dernières années, suite à son excellent travail avec le club catalan.





Guardiola est en passe de terminer sa dixième saison à City, mais les rumeurs vont bon train quant à la possibilité qu'il s'agisse de sa dernière. Malgré une année restante à son contrat, il pourrait décider de quitter l'Angleterre dès cette année.





Guardiola envisage son avenir à Manchester City





Après l'élimination de son équipe en Ligue des Champions face au Real Madrid mardi, Guardiola a affirmé avoir encore toute l'énergie nécessaire pour réitérer l'exploit la saison prochaine. Cependant, il semblerait qu'il se penchera sur son avenir la semaine prochaine, après la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal.





Michel Sanchez : « Je suis prêt pour le poste à City »





Les spéculations vont déjà bon train concernant son potentiel successeur à City. L'ancien adjoint et ex-entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, aurait entamé des discussions avec le directeur sportif de City, Enzo Maresca. Lors d'une conversation avec Feeberse, on a demandé à Michel s'il se sentait prêt à relever le défi.





« Je me sens prêt, capable d'entraîner n'importe quelle équipe. Je ne sais pas s'ils le voient de la même façon. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais je sais m'adapter et j'ai envie de vivre cette expérience », a-t-il déclaré, selon MD.





Michel est-il une option réaliste pour City ?





Pendant la saison où Michel a mené Gérone à la troisième place et à la Ligue des Champions, des rumeurs circulaient selon lesquelles City le considérait comme une alternative possible à Guardiola. Gérone fait également partie du groupe City et bénéficie donc d'informations privilégiées sur son coaching. Il est vrai que ces rumeurs se sont estompées ces 18 derniers mois, période durant laquelle le directeur sportif de l'époque, Txiki Begiristain, a quitté le club. Villarreal connaît également une situation incertaine sur son banc, et Michel a été sondé comme un remplaçant potentiel à La Ceramica.