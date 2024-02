Le Real perd patience avec Leny Yoro

Le Real Madrid s'apprête à vivre une période de transfert estivale très chargée.

Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain, où son contrat se termine, et le Real Madrid souhaite également recruter Alphonso Davies pour en faire son nouveau latéral gauche à long terme, même si le Bayern Munich a l'intention de lui compliquer la tâche.

Le Real pourrait également se doter d'un nouveau défenseur central, qui serait le partenaire à long terme d'Eder Militao, puisque Nacho Fernandez, Antonio Rudiger et David Alaba sont tous trentenaires. Le Lillois Leny Yoro, considéré comme l'un des plus grands talents d'Europe à l'heure actuelle, semble être leur principale cible, bien que l'adolescent soit également recherché par le Paris Saint-Germain.

Le PSG à l'affût

Le PSG cherche à signer Yoro le plus rapidement possible et, selon Sport, il a présenté une proposition importante à prendre ou à laisser à Lille, pour laquelle il attend une réponse. Les dirigeants du club champion de France seraient frustrés par la situation, Lille et les représentants de Yoro ayant récemment augmenté leurs exigences.

Le Real fait preuve de patience dans sa quête de Yoro. Les dirigeants merengue reconnaissent ainsi que le PSG est leur seule concurrence réaliste, et que s'il décide de s'en aller, la porte sera grande ouverte pour les Blancos. Les Madrilènes pensent également qu'ils peuvent convaincre Yoro de les rejoindre en raison du vivier de joueurs français déjà présents au club, auquel Mbappé pourrait s'ajouter cet été.