Le Real mise tout sur cet ailier espagnol

Le nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, a insufflé un nouvel élan à l'équipe avec des joueurs comme Thiago Pitarch, Manuel Ángel et César Palacios, mais les Merengues chercheront également à rapatrier certains de ses anciens protégés cet été.





Depuis quelque temps, il est annoncé que le meneur de jeu de Côme, Nico Paz, fera son retour au club la saison prochaine, le Real Madrid étant prêt à lever une clause de rachat de 9 millions d'euros cet été. L'international argentin, élu meilleur jeune joueur de Serie A la saison dernière, s'est imposé comme l'un des plus grands talents d'Europe, après avoir été formé en Italie.





Le Real Madrid souhaite faire revenir Victor Muñoz.





Cependant, il n'est pas le seul ancien talent de Castilla que le Real Madrid souhaite rapatrier. Selon Ramón Álvarez de Mon, les Merengues prévoient également de faire revenir Victor Muñoz d'Osasuna cet été. Le joueur de 22 ans a quitté le Real Madrid l'été dernier pour 5 millions d'euros, mais le club madrilène dispose d'une option de rachat de 8 millions d'euros sur Muñoz. Récemment, des rumeurs laissaient entendre que Barcelone s'intéressait à Muñoz, qui avait auparavant évolué à La Masia, mais il semble finalement qu'il retournera au Bernabéu.





Saison exceptionnelle à Osasuna





Depuis le début de la saison, Muñoz s'est distingué par son volume de jeu et sa vitesse à Osasuna, s'imposant immédiatement comme titulaire sous les ordres d'Alessio Lisci. Cette saison, il a disputé 31 matchs avec les Rojillo, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives. Il a notamment marqué lors de sa première sélection en équipe nationale espagnole contre la Serbie vendredi dernier. En lice pour une place en équipe d'Espagne à la Coupe du Monde, Osasuna a déjà refusé une offre de 25 millions d'euros de Sunderland pour l'ailier rapide. Le directeur sportif d'Osasuna, Braulio Vázquez, a confirmé que le Real Madrid dispose d'une option de rachat pour les premières années de son contrat.





Jacobo Ramon et Chema Andres ne reviendront pas tout de suite.

Alvarez de Mon précise que le milieu de terrain de Stuttgart et le défenseur de Como, Jacobo Ramon, ne devraient pas revenir cet été. Ce dernier a plus de chances de revenir, en fonction des transferts du Real Madrid, mais l'objectif est de continuer à suivre leur évolution en vue d'un éventuel retour ultérieur.