Le Real Madrid vise deux Galactiques en 2022

Erling Haaland veut jouer dans la LaLiga Santander. Les dernières rumeurs qui circulent autour de l'attaquant suggèrent que l'Espagne est sa prochaine étape, malgré les souhaits de son père de l'emmener en Premier League. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont donc reçu un coup de pouce dans leur quête du Norvégien et il ne manque plus qu'à engager des discussions avec son agent Mino Raiola.

Tout porte à croire que les deux grands clubs espagnols vont s'affronter pour recruter l'attaquant, mais Javier Tebas estime que la lutte est inégale dans les circonstances actuelles.

"Le Real Madrid a la capacité de signer Mbappé et Haaland", a déclaré Tebas.

Joan Laporta fera tout son possible pour que Raiola mette le transfert de Haaland sur la glace, afin que Barcelone puisse se rétablir financièrement et être en meilleure position pour concurrencer le Real Madrid dans un an ou 18 mois. Le Real Madrid, cependant, a une excellente relation avec le club allemand.

Aki Watzke, le PDG de Dortmund, a récemment reconnu l'intérêt du Real Madrid pour Haaland, et a déclaré qu'il était plus probable que Haaland parte en Espagne qu'en Angleterre. Watzke est également un ami de Florentino Perez.

Le contrat de Haaland à Dortmund comporte une clause qui permettrait à une offre de 75 millions d'euros de le libérer du club, bien que la commission de Raiola doive être ajoutée à ce total.

Le Real Madrid a clairement indiqué que ses dépenses pour la saison prochaine porteront sur son attaque, avec Mbappé et Haaland comme cibles. Le Français est une cible sur un transfert gratuit, ce qui signifie qu'ils peuvent mettre plus d'argent pour les honoraires de Raiola et d'autres coûts pour faire signer Haaland aussi.