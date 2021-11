Le Real Madrid shoote le Sheriff tiraspol

Gêné au préalable par une équipe du Sheriff bien en place et solidaire le Real a fini par prendre le dessus et a ouvert le score sur un coup franc d'un David Alaba de pluss en plus à l'ise au coeur de la défense du géant espagnol.

Exposés à, des contres de la part du surprenant club moldave, les Merengues ont ensuite fait le break grâce à un but de Toni Kroos juste avant la pause.

Le milieu allemand réusssissait une frappe des 18 mètres, plein axe, de l'intérieur du droit, suite à une passe de Rodrygo pour le 2-0.

Le Real Madrid se rapprochait encore plus d'une qualification en quarts de finale en début de seconde période, quand Karim Benzema portait le score à 3-0 à la 55e minute.

Le Français réussissairt un enchaînement contrôle et frappe forte du droit qui faisait mouche.

Madrid s'offrrira quelques autres opportunités en fin de rencontre, mais le score n'évoluera plus et le Real disputera bien les 8es de finale de la C1.