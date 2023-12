Le Real Madrid se met au football américain ?

L'Espagne accueillera un match de la NFL en 2025, Santiago Bernabeu étant pressenti pour être le site du match inaugural dans le pays.

La NFL poursuit son expansion en Europe, avec l'Espagne comme prochaine destination. Des représentants de la ligue ont visité un certain nombre de stades l'année dernière et devraient choisir entre le Bernabeu et le Metropolitano, le stade du Real Madrid étant la destination préférée, selon Relevo.

Les Bears et les Dolphins, deux des équipes les plus populaires de la NFL en Espagne, ont été retenus pour jouer le match, tandis que les Cowboys seraient également envisagés, selon Football Espana. Antoine Griezmann, joueur de l'Atlético de Madrid, est un fervent partisan de cette opportunité et a participé à une émission hebdomadaire d'analyse de la NFL en Espagne.