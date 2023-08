Le Real Madrid payé une fortune lors de sa tournée américaine

Les activités du club aux Etats-Unis ont été fructueuses en dehors du terrain.

Selon Diario AS, le club madrilène a engrangé 15 millions d'euros de recettes pendant la pré-saison, grâce aux matches contre l'AC Milan, Manchester United, Barcelone et la Juventus, ainsi qu'au merchandising.

Ce chiffre représente une augmentation de 3 millions d'euros par rapport à la tournée de la saison dernière, qui n'avait rapporté qu'environ 12 millions d'euros. Les recettes de cet été sont similaires à celles d'avant la pandémie, ce qui réjouira Florentino Perez.

Le Real Madrid est déjà considéré comme l'un des clubs les plus riches du football mondial, et ces fonds ne feront qu'accroître sa richesse. Ils pourraient également être utilisés sur le marché des transferts, et les spéculations continuent d'aller bon train sur un transfert de Kylian Mbappé, dont le départ du Paris Saint-Germain semble de plus en plus proche.