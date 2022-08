Le Real Madrid n'a pas besoin d'argent et a besoin de Casemiro

Les comptes des Merengue sont sains et le Brésilien continue d'être fondamental dans le dispositif d'Ancelotti.

Ces dernières heures, il est apparu que Manchester United a envoyé plusieurs émissaires à Madrid avec l'intention de faire plusieurs signatures pour renforcer le club britannique et l'aider à surmonter le début de saison difficile qu'il connaît. Parmi ces cibles figure le milieu de terrain du Real Madrid Carlos Henrique Casemiro, âgé de 30 ans, sous contrat jusqu'en 2025 et qui fait partie intégrante de l'effectif de Carlo Ancelotti.

Madrid n'a pas besoin de vendre

Selon "The Telegraph", Manchester United serait prêt à offrir 60 millions d'euros. Et je me demande dans quel scénario le Real Madrid préférerait 60 millions ou même un peu plus pour Casemiro ? Le club a des comptes sains et n'a pas besoin de capitaux, et s'ils n'ont pas fait de nouveaux recrutements sur ce marché, c'est parce qu'ils ne voulaient pas ou n'étaient pas convaincus par ce qu'ils avaient, donc cet argent ne va rien résoudre d'ici la fin du mercato.

Perdre le meilleur milieu de terrain défensif du monde changerait certainement la saison du Real Madrid. Même si Aurélien Tchouameni a été signé cet été en provenance de l'AS Monaco, Casemiro est un élément fondamental du dispositif d'Ancelotti et peut encore donner beaucoup de joie à Madrid. Le vendre cet été n'aurait aucun sens.

Casemiro, la clé de voute du système Ancelotti

Il est vrai que l'objectif principal du Real Madrid à l'heure actuelle est de signer Jude Bellingham la saison prochaine, donc peut-être que l'été prochain il pourrait y avoir un scénario dans lequel Casemiro pourrait être moins essentiel, mais ce n'est pas tout à fait certain. Il est bon de rappeler que la continuité de Toni Kroos et Luka Modric pour 2023-2024 n'est pas garantie dès maintenant.

Tous deux terminent leur contrat en 2023 et pourraient décider de se retirer du football. Dans moins d'un an, le Real Madrid pourrait se retrouver sans les trois meilleurs milieux de terrain de son histoire pour une somme d'argent qui ne résoudrait rien. Non, vendre Casemiro à Manchester United d'ici la fin du mercato serait une énorme erreur.