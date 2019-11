Le Real Madrid furieux envers Gareth Bale après sa provocation

Le Real Madrid n'a pas du tout apprécié la provocation de l'ailier gallois avec les Pays-Bas mardi soir.

Le n'est pas content. Gareth Bale a posé avec un drapeau où il y avait inscrit " , Golf, Madrid" après que le Pays de Galles a battu la Hongrie pour se qualifier pour l' mardi soir (2-0).

Des sources au sein du club espagnol ont déclaré à ESPN FC qu'il s'agissait d'une "blague de très mauvais goût". La liste des problèmes qui se posent entre le club et le joueur ne cesse de s'allonger. L'ancien Spur a manqué les six derniers matchs du Real Madrid, mais a été appelé par l'équipe de Ryan Giggs et a disputé les deux matches de sa sélection pour l'aider à se qualifier pour l'Euro.

Bale était prêt à partir pour la cet été, mais son départ a été annulé in extremis. Zinedine Zidane s'était montré très pressé de faire partir le Gallois, qui n'entre pas dans ses plans. Et la relation n'a eu de cesse de se détériorer depuis. Pedja Mijatovic, ancien joueur du Real Madrid, a déclaré que les priorités de Bale étaient «le Pays de Galles, le golf et Madrid». Dans cet ordre, les supporters gallois en ont fait un drapeau, un chant et un moyen de se moquer de la situation de Bale au Real.

Le joueur lui-même a déjà déclaré qu'il était plus enthousiaste à l'idée de jouer pour le Pays de Galles que pour Madrid et a déclaré que le fameux drapeau «Pays de Galles, golf, Madrid» était «amusant». Madrid ne le voit pas de cette façon et Zidane est sur le point de décider quoi faire lorsque le joueur reprendra l’entraînement jeudi.

Pour rappel, Bale n'a pas joué et ne s'est pas entraîné pendant 46 jours, prétextant des blessures, avant de rejoindre sa sélection avec qui il a notamment livré un math exemplaire contre la Hongrie.