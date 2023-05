Le Real Madrid compte sur ses brésiliens face à Manchester City

Avant le match contre Man City, Modric espère que ses coéquipiers Vinicius Junior et Rodrygo se montreront à la hauteur

Luka Modric a été l'un des piliers du Real Madrid au cours de la dernière décennie, et il est devenu l'un des joueurs les plus performants du club pendant cette période.

Il a déjà remporté cinq Ligues des champions dans sa carrière, toutes avec le Real Madrid, et pourrait en remporter six cette saison. Avant la demi-finale retour de mercredi contre Manchester City, Modric a insisté sur le fait qu'il était plus motivé que jamais pour remporter la compétition.

"Bien sûr que je suis motivé. Je me souviens encore de la vidéo que Zizou nous a fait écouter et qui parlait de nous comme d'une dynastie. Bien sûr, nous avons cela en tête. Cela nous donne une motivation supplémentaire. Le simple fait de jouer ce genre de match avec le Real Madrid vous motive. Quand vous savez que vous êtes proche de la victoire, vous voulez tout donner.

"Nous nous sentons très à l'aise dans ce tournoi et dans ces matches. C'est ce qui nous a permis de remporter de nombreux titres. Nous croyons en notre qualité. Nous savons que l'histoire nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois que nous jouons.

Avant le match contre Man City, Modric espère que ses coéquipiers Vinicius Junior et Rodrygo se montreront à la hauteur, comme ils l'ont fait en Ligue des champions ces deux dernières saisons.

"Ils sont audacieux et ils ont montré qu'ils pouvaient résoudre des matches avec leur football. Le plus important, c'est l'équipe. Si nous sommes bien, ensemble, un jour Vinicius ou Rodrygo se distinguera, mais le plus important est d'être ensemble".

Le Real Madrid a pour objectif de remporter sa 15e Ligue des champions, et une victoire contre Man City mercredi lui donnerait une excellente chance de réaliser ce rêve.