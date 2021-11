Le Real Madrid a une solution pour ses extracommunautaires

La politique de transfert suivie par le Real Madrid au cours des dernières saisons a généré des problèmes lorsqu'il s'agit d'intégrer des joueurs qui n'ont pas la citoyenneté européenne.

L'arrivée de joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Militão, Kubo et Reinier en l'espace de trois ans a fait dépasser le quota au club, qui n'a donc pas pu tous les enregistrer.

Cela a également eu des répercussions sur les recrutements futurs, car le département technique a dû renoncer à faire venir d'autres joueurs extracommunautaires, car il n'y a pas de place pour eux. Cependant, une solution pourrait bientôt être trouvée, c'est du moins ce que l'on espère dans les bureaux du Bernabéu.

Selon la loi espagnole, toute personne née dans un autre pays et souhaitant obtenir un passeport espagnol doit avoir vécu en Espagne pendant au moins 10 ans sans interruption.

Toutefois, cela ne s'applique pas aux personnes nées dans l'un des pays d'Amérique latine, Andorre, la Guinée équatoriale, les Philippines et le Portugal, qui peuvent demander un passeport espagnol si elles ont passé deux ans à vivre et à travailler en Espagne.

L'article continue ci-dessous

Trois joueurs du Real Madrid sont déjà passés par ce processus et ont leur passeport - Casemiro, Marcelo et Fede Valverde (ce dernier a reçu le sien en 2019).

Parmi ceux qui attendent encore que leur demande soit traitée, Vinicius sera le premier à obtenir la double nationalité. Son dossier a traîné plus longtemps que prévu en raison des perturbations et des retards causés par la pandémie de coronavirus.

Il a entamé les démarches en juillet 2020, espérant qu'il faudrait environ un an pour que tous les documents soient admis et approuvés. Mais la bureaucratie ralentit les choses. Le club et le joueur ont été patients et espèrent que la question sera résolue le plus rapidement possible, mais ils ne comprennent pas pourquoi la partie administrative prend autant de temps alors qu'ils ont rempli toutes les conditions requises pour que Vinicius obtienne son passeport. Ils sont convaincus que tout sera réglé d'ici la fin de la saison.