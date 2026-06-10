Le Real Madrid a choisi une date hors du commun pour présenter José Mourinho

Selon un article publié ce mercredi, le Real Madrid connaîtrait déjà la date à laquelle il présentera José Moreno comme nouvel entraîneur de l’équipe première.

Mourinho a déjà fait ses adieux au Benfica Lisbonne, son ancien club, et toute la planète foot attend désormais l’annonce officielle de sa signature.

Selon le journal AS, l’officialisation de sa signature interviendra bientôt, mais la présentation publique sera différée.

Le club n’a pas encore expliqué cette procédure inhabituelle, l’entraîneur étant généralement présenté dès l’annonce officielle de sa nomination. Selon les informations de la même source, Mourinho aurait lui-même pesé sur ce calendrier.

La présentation devrait avoir lieu en juillet, même si l’annonce de l’accord est imminente.

Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais la limite est fixée avant le 13 juillet, jour de la reprise de l’entraînement pour la préparation de la nouvelle saison.

Le calendrier précis sera affiné dans les prochains jours, mais c’est le scénario actuellement étudié à Valdebebas.

L’annonce officielle, initialement prévue lundi dernier, a été repoussée : la visite du pape au stade Santiago Bernabéu a alors prévalu. La présentation était également prévue hier, mais l’arrivée de l’entraîneur à Madrid a été repoussée à la mi-journée, et malgré la finalisation des derniers détails in extremis (la Bourse ayant été informée après 23 heures), il a de nouveau été reporté.

Lundi puis mardi ont passé, et tous les regards se tournent désormais vers ce mercredi. Quand cela aura-t-il lieu ? Valdebebas répète qu’il n’y a pas d’heure précise, mais que cela pourrait se produire à tout moment.

Par ailleurs, le journal rappelle que la présentation officielle de Mourinho est calée en juillet, et non en juin ; reste à savoir si un bref stage de préparation à l’étranger sera encore envisageable, malgré le calendrier serré suivant la Coupe du monde.