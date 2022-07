Le Real et Liverpool se disputent Bellingham

Jude Bellingham s'annonce comme le joueur le plus désiré de l'été 2023 selon Diario Sport.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a parlé avec admiration de l'Anglais et le Real Madrid le verrait comme l'héritier de Luka Modric.

Le contrat de Bellingham avec le Borussia Dortmund court jusqu'à l'été 2025, mais on s'attend à ce qu'il soit sur le départ dans 12 mois. Le milieu de terrain a fait 44 apparitions avec le club allemand la saison dernière, enregistrant six buts et 14 passes décisives. La saison 2022/23 sera sa troisième saison en Bundesliga.

Modric et Toni Kroos verront tous deux leurs contrats à Santiago Bernabeu arriver à terme à la fin de la saison prochaine et l'on pense que Bellingham rejoindra un vivier de talents au milieu de terrain qui comprend également Casemiro, Fede Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. C'est une perspective alléchante mais Liverpool va aussi pousser très fort.