Le Real convoite pour Pau Torres

Les responsables madrilènes ont identifié Pau Torres comme le successeur de Ramos, mais le prix du défenseur de Villarreal a de quoi les refroidir.

Le Real Madrid réfléchit à la possibilité de recruter le défenseur central de Villarreal Pau Torres, Goal peut le confirmer. En parallèle, les spéculations continuent d'enfler au sujet d'un potentiel départ de Sergio Ramos.

Les Merengue surveillent de près l'international ibérique de 24 ans. Les champions d'Espagne étant susceptible de s'offrir un nouveau défenseur central au sortir de cette saison. Cependant, Madrid pourrait faire face à une tâche compliquée vu les frais demandés par Villarreal, l'équipe d'Unai Emery ne souhaitant probablement pas laisser la pierre angulaire de son arrière-garde à moins d'une offre colossale.

Torres, qui est un produit des équipes jeunes de Valence, était auparavant évalué à hauteur de 50 millions d'euros, mais il a vu son prix grimper à 65 millions d'euros à la suite de ses débuts internationaux. Madrid espère qu'une relation solide entre les deux clubs leur permettra de négocier ce montant au rabais, en particulier au vu du contexte actuel, étant donné qu'un transfert au prix demandé actuel battrait leur record d'achat pour un défenseur.

Avec un contrat qui s'étend jusqu'en 2024, cependant, Villarreal n'est pas très désireux de se séparer de Torres, qui serait un atout clé dans toute campagne européenne pour laquelle le club se qualifierait - bien que ses aspirations en Ligue des champions semblent s'estomper en raison d'une saison compliquée.

La détermination du Real Madrid sur ce dossier dépend fortement de la capacité des Blancos à convaincre le capitaine Ramos à signer une prolongation pour le garder dans la capitale espagnole, une décision qui semble de plus en plus improbable à mesure que la campagne avance. L'engagement actuel du capitaine merengue expire à la fin de la campagne en cours et il semble de plus en plus probable qu'il change d'air au terme de l'exercice en cours.

Torres est également loin d'être le seul défenseur proposé comme option pour Madrid, avec David Carmo de Braga et Jules Koundé de Séville émergent également comme des cibles sérieuses. A noter en revanche que l'intérêt envers David Alaba est totalement distinct de celui de Torres. Les Blancos sont convaincus de pouvoir signer la star du Bayern Munich avant la saison 2021-22. Si Ramos partait, cependant - ou même Raphael Varane, dont le propre avenir est en suspens - l'équipe de Zidane devrait passer à l'offensive pour Torres.