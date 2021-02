Mijatovic invite Sergio Ramos à poursuivre avec le Real

Sergio Ramos est pressenti pour quitter le Real au terme de la saison en cours, mais pour Pedja Mijatovic il serait bien inspiré de rempiler.

Le Real Madrid doit absolument garder Sergio Ramos dans son effectif car son capitaine est capable de réaliser ce que Raul et Iker Casillas n'ont pas réussi à faire durant leur séjour à Santiago Bernabeu, déclare Predrag Mijatovic.

Dans l'état actuel des choses, le chevronné défenseur andalou, qui soigne une blessure au genou, se dirige vers la fin de son aventure chez les Merengue. Ces derniers sont cependant toujours en mesure de négocier de nouveaux termes avec leur capitaine de 34 ans et Mijatovic pense que tout doit être fait pour garder l'arrière central au sein de la Casa Blanca. Le Serbe se remémore les figures légendaires qui ont quitté Madrid par le passé et que le club a amèrement regretté ensuite.

L'article continue ci-dessous

"Le cas Sergio Ramos doit être résolu rapidement"

L'ancien attaquant du Real Mijatovic s'est exprimé à Goal à propos des spéculations entourant l'avenir de Ramos: "Je ne connais pas l'opinion du club ou de Sergio à ce sujet. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un nouvel engagement. Il peut encore performer à un niveau très important, c'est un leader. Quelqu'un qui a été et est si important devrait prendre sa retraite au Real Madrid. Ni Raul, Casillas, ni Fernando Hierro, ni beaucoup d'autres n'ont fait cela. Dans tous les cas, ce souci doit être résolu le plus rapidement possible. Et, quand il y a une décision ferme, communiquez-la aux fans."

Ramos sera bientôt libre de tout engagement et des clubs de premier plan dans toute l'Europe lui font également les yeux doux. Manchester United a cherché à maintes reprises de l'enrôler et Ramos cocherait beaucoup de cases pour les poids lourds de la Premier League. Le Paris Saint-Germain surveillerait également de près l'évolution de la situation en Espagne. Les dirigeants franciliens le veulent, au même titre que l'autre star de la Liga, Lionel Messi.

"Il est normal que Zidane se fâche"

La pression s'est accrue sur le coach du Real, Zinédine Zidane, en raison de résultats mitigés depuis l'entame de la saison. Mijatovic est parfaitement au fait de la défiance que suscite désormais le technicien français et pour lui cela parait sévère bien que prévisible. "Le Real Madrid est un club qui met beaucoup de pression sur vous, il épuise tous les professionnels, joueurs, entraîneurs, présidents… ce n'est pas facile de vivre avec ça. Zidane a réalisé quelque chose que personne ne répétera en termes de titres remportés, comme ses trois Ligues de champions d'affilée. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Il est normal qu'il se fâche. Il sait parfaitement d'où viennent les critiques. Mais il tient très bien cette pression."