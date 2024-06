Le Real a-t-il besoin de Mbappé ? Un ancien de l’OM et du PSG surprend

Après l’Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé va rejoindre son nouveau club en Espagne pour une nouvelle aventure.

Pour la première fois de sa jeune carrière de footballeur, Kylian Mbappé va quitter le championnat de France pour faire ses preuves dans une ligue étrangère. Après sept ans avec le Paris Saint-Germain, le joueur a quitté le club à l’issue de son contrat qu’il a refusé de renouveler.

Mbappé a réalisé son rêve

Après plusieurs années d’attente et de rumeurs, c’est finalement chose faite. Courtisé par la Maison Blanche depuis Monaco, le Bondynois a réalisé son rêve de jouer pour le club qu’il désire depuis tant d’années. Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid cet été. Le joueur n’a pas manqué de faire lire sa joie après sa signature.

Getty

« Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid! », avait écrit l’attaquant de 25 ans sur X (anciennement Twitter).

L'article continue ci-dessous

Peter Luccin donne son avis sur l’arrivée de Mbappé au Real

Pour plusieurs observateurs du cuir rond, le capitaine de l’Equipe de France a plus besoin du Real Madrid que la Maison Blanche n’a besoin de lui. Un avis que partage l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, Peter Luccin. Mais le coach de Dallas estime que le besoin est réciproque, même si l’un a plus besoin de l’autre.

Panoramic

« Je vais dire 60% oui, parce que Madrid a tout gagné et est toujours au sommet du monde. De plus, Mbappé avait besoin de faire ce saut et cela lui sera bénéfique pour se battre pour des titres collectifs qu’il n’a pas, comme la Ligue des champions, et des récompenses individuelles comme le Ballon d’Or. Cependant, dans 40 % des cas, Madrid a également besoin de l’arrivée d’un joueur de cette envergure pour compenser le départ de légendes comme Benzema et Kroos, qui sont déjà partis, et Modric, proche de la retraite », a expliqué l’ancien joueur de Celta Vigo et de l’Atlético Madrid.