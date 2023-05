Le racisme pour Vinicius, l'homophobie pour Cristiano Ronaldo ?

Le président de la Liga, Javier Tebas, a comparé les insultes racistes subies par Vinicius aux insultes "homophobes" proférées à l'encontre de Cr7.

Vinicius a de nouveau fait l'objet d'insultes racistes choquantes contre Valence, et a pointé du doigt les supporters offensés dans le public, avant de recevoir un carton rouge après une mêlée impliquant des joueurs des deux camps dans les arrêts de jeu. L'ailier a depuis posté une vidéo censée montrer la preuve de l'abus, mais Tebas a déjà répondu de manière choquante. Il a publié un message sur Twitter en début de semaine, invitant Vinicius à "s'informer" du travail de lutte contre le racisme effectué par la Liga, bien qu'aucune mesure décisive n'ait été prise à l'encontre des coupables, et Tebas a de nouveau tenté de défendre la ligue.

Vinicius - Ronaldo, la comparaison vaseuse de Tebas

Tebas a comparé l'agression de Vinicius aux chants homophobes que recevait Ronaldo lorsqu'il jouait pour le Real. Il a écrit sur Twitter : "Nous sommes conscients du problème raciste contre Vinicius Jr depuis longtemps et nous avons agi avec les pouvoirs dont nous disposons : mesures spéciales dans les matchs où il a joué, présentation de neuf plaintes, collaboration de la police pour les identifications. Et nous le disons clairement : nous voulons plus de compétences pour être plus efficaces.

"Les stars mondiales sont la cible d'attaques haineuses ciblées. C'est arrivé à Cristiano Ronaldo avec des cris homophobes et c'est arrivé à Vinicius avec des insultes racistes. Nous devons éliminer ces attaques méprisables qui touchent également nos meilleurs joueurs.

"La solution n'est pas de traiter toute la société espagnole de raciste et de tout diluer en quelques jours. Il est faux de dire que la Liga, ses clubs, ses supporters sont racistes. La seule solution efficace passe par les compétitions, les ressources disciplinaires, la collaboration institutionnelle et l'expulsion de la haine du football."

L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a insisté sur le fait que Vinicius ne quitterait pas le club, malgré les incidents répétés d'insultes racistes choquantes à son encontre. L'Italien a également insisté sur le fait que la Liga devait adopter un modèle similaire à celui de la Premier League si elle voulait éradiquer complètement ces horribles abus.