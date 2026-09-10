« Le public n'est pas satisfait » : Choubir s'en prend à Amouta après l'incident d'Ali Mahmoud

Le journaliste Ahmed Shobier a critiqué le Marocain Hussein Ammouta, le directeur technique d'Al Ahly, à la suite de son incident avec Ali Mahmoud, joueur de l'équipe, hier mercredi.

Après le remplacement d'Ali Mahmoud, le joueur est sorti et a serré la main du directeur sportif Wael Gomaa, puis celle d'Ammouta, sur qui les signes de colère étaient visibles, puisqu'il a attiré le joueur vers lui, lui a adressé quelques mots, puis l'a repoussé de ses mains, dans une scène qui a suscité une grande controverse.

Shobier a déclaré aujourd'hui dans des propos radiophoniques : « Lors de la sortie d'Ali Mahmoud hier, et bien sûr je regarde la télévision jusqu'à ce que les vidéos me parviennent le soir et que je voie ce qui s'est passé avec Ammouta, je pensais au début, en vérité, qu'Ali était fautif, c'est-à-dire qu'Ali avait fait quelque chose ou dit un mot, parce qu'il y avait eu une poussée du capitaine Hussein Ammouta vers Ali, alors j'étais sur le point de devenir fou : pourquoi Ali fais-tu cela alors que tu connais le règlement au sein du club d'Al Ahly et que tu es un jeune garçon ? Jusqu'à ce que je sois certain, sans le moindre doute, que le garçon n'avait absolument, absolument, absolument rien fait. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Il a poursuivi : « On a dit qu'il serait transféré à l'enquête, sur quelle base ?! Il n'a rien fait pour être transféré à l'enquête, l'entraîneur voit qu'il est sorti fâché, qu'il est sorti c'est-à-dire contrarié, alors le garçon a salué comme ça de la main, il est fatigué c'est-à-dire, il a bien salué Wael Gomaa, et il a salué l'homme comme ça de loin, il semble donc que cela ait par exemple fâché Ammouta ou quelque chose, c'est possible. Mais même si tu es fâché contre lui, non, ces propos se disent dans les vestiaires ! »

Il a ajouté : « Il n'y a pas de problèmes c'est-à-dire, mais l'idée que tu pousses les joueurs et devant les gens, tu veux faire valoir un droit, il n'y a pas de problème là-dedans c'est-à-dire, mais le joueur n'a rien fait, il est sorti normalement, il n'a rien tapé du pied, il n'a rien frappé, il n'a pas fait la moue, il n'a pas insulté, il n'a rien fait du tout ! Il est sorti fâché tout à fait normalement c'est-à-dire, alors que le capitaine Ammouta fasse simplement attention à ces choses-là, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de tout le groupe. »









Les supporters d'Al Ahly et le nul face à Al Mokawloon

À propos du match nul d'Al Ahly face à Al Mokawloon 1-1 hier, Shobier a déclaré : « Techniquement, les supporters d'Al Ahly ne sont pas non plus contents de la façon dont les matches sont gérés, de la façon des changements eux-mêmes, il y a un mécontentement c'est-à-dire dans la manière de gérer les matches, un état de non-satisfaction quant à la manière de gérer les matches, en revanche quand tu vas voir Mokwena avec Pyramids, non, les choses avancent, car Mokwena a battu Al Masry, a battu Al Mahalla à Al Mahalla, a battu El Gouna, a battu Gor Mahia à Gor Mahia 2-0, l'homme avance donc bien. »

Il a poursuivi : « Mon conseil au capitaine Hussein Ammouta : assieds-toi avec tes adjoints, regarde comment l'histoire évolue, parce qu'au final le public d'Al Ahly est fort, le public d'Al Ahly est très très fort aussi, et hier en vérité le public n'a pas failli, il a rempli à peu près son emplacement c'est-à-dire, bien sûr avec tout le respect que les tribunes d'Al Mokawloon ont c'est-à-dire une capacité un peu réduite, et avec mon respect, je t'ai dit qu'Al Ahly ne préfère pas jouer au stade d'Al Mokawloon Al Arab, mais je te redis encore une fois : les supporters ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. »

Shobier : où va Al Ahly ?

L'ancien gardien d'Al Ahly a déclaré : « La question qui préoccupe l'opinion publique maintenant, c'est où va Al Ahly ? Beaucoup de gens parlent de changement, changement, il y a un courant impétueux qui parle de changement, mais vas-tu changer d'entraîneur tous les 5 matches ?! Car tu as fait cela avec Ribeiro, puis Emad El Nahhas, puis Torup, il y a eu beaucoup de confusion au sein du club d'Al Ahly.

Il a continué : « Un nul face à Al Mokawloon avec une performance très très très mauvaise. Que personne ne me dise que l'arbitre Mahmoud Bassiouni est la cause du nul ou de la perte de deux points, et c'est bien que je n'aie vu personne parler de l'arbitre, et je n'aime pas ce discours de victimisation, ni avec Al Ahly ni avec un autre. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Il a ajouté : « Ça ne se fait absolument pas de renvoyer un entraîneur tous les quelques matches, il faut de la mesure et du calme, mais cela n'empêche pas que tu t'assoies avec l'entraîneur et que tu lui parles, c'est bien que tu donnes à l'entraîneur toutes les prérogatives techniques, mais le mieux est que tu t'assoies avec lui et que tu voies quelle est l'histoire ? Il faut qu'il y ait une communication et une concertation entre les responsables et l'entraîneur au fur et à mesure et qu'ils voient comment vont les choses. »