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Le PSV est convaincu et est prêt à débourser des millions pour Mikkel Bro Hansen

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Mikkel Bro Hansen, un très grand talent de 17 ans de Bødø/Glimt, doit venir renforcer le secteur offensif du PSV. C’est ce que rapporte le journaliste Rik Elfrink pour l’Eindhovens Dagblad.

Lors de ses quinze premiers matches avec l’équipe première de Bødø/Glimt, Bro Hansen a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives.

À Bødø/Glimt, le teenager n’est encore lié au club que pour un an, ce qui pousse le PSV, comme plusieurs autres clubs européens, à vouloir passer à l’action dès maintenant.

Le club d’Eindhoven a déjà formulé une offre pour Bro Hansen, qui a lui aussi déjà reçu une proposition.

Elfrink en sait davantage sur le prix potentiellement demandé. « Cela devrait vraisemblablement se chiffrer à plusieurs millions, le fait que le contrat de Bro Hansen n’ait plus qu’un an à courir n’étant pas un facteur important. »

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« Si le joueur n’est pas vendu maintenant, il pourra déjà discuter avec des clubs en hiver et il pourra partir l’été suivant sans que les clubs aient à payer une indemnité de transfert », ajoute encore le journaliste.

Des clubs anglais, entre autres, sont prêts à payer cher pour Bro Hansen. Le PSV veut le faire venir, puis encore se séparer d’un attaquant cet été. Esmir Bajraktarevic pourrait par exemple encore partir.

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