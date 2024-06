Le PSG sort du silence après les réclamations de Mbappé

Le PSG a répondu samedi, à l’attaque en justice de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. L’international français a annoncé son départ du club il y a quelques semaines avant que le Real Madrid n’officialise son arrivée quelques jours plus tard. Cependant, le capitaine de l’Equipe de France a encore des comptes à régler avec le club parisien. Ces dernières heures, Kylian Mbappé a mis en demeure le PSG et réclame une centaine de millions d’euros. Une action en justice, à laquelle le club de la capitale a répondu, ce samedi.

Kylian Mbappé réclame son dû au PSG

Le torchon brûle entre le Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy a quitté le club cet été sous fond de tensions avec la direction parisienne. Il a d’ailleurs vidé son sac à l’endroit du président, Nasser Al-Khelaifi, quelques jours après l’officialisation de son transfert au Real Madrid. Et les relations entre les deux parties ne risquent pas de s’améliorer après la dernière initiative de Kylian Mbappé. Présent à l’Euro avec les Bleus, l’ancien joueur de Monaco a intenté une action en justice contre le PSG. Mbappé réclame notamment au club parisien des salaires impayés et des primes non versées.

Le PSG ne croit pas à l’engagement de Mbappé

Quelques heures après sa mise en demeure par Kylian Mbappé, le PSG a expliqué sa position dans cette affaire. C’est The Athletic qui révèle les explications du club dans sa publication, ce samedi. Citant des sources proches de Paris, le média britannique fait savoir que le PSG ne croit pas en effet que Mbappé respectera sa promesse de « protéger économiquement » le club.

Le natif de Bondy avait notamment conclu un « accord de principe » avec le PSG pour qu’il ne soit pas perdant sur le plan financier malgré son départ libre. Si Kylian Mbappé avait confirmé lui-même cet accord il y a quelques mois, les deux parties devraient régler finalement le litige devant la justice.