Le PSG répond à Aulas par un tweet moqueur

A la suite du succès contre Montpellier, le Community manager du PSG s'est fendu d'un tweet railleur envers le président Jean-Michel Aulas.

Le PSG a atomisé Montpellier ce mercredi soir en Ligue 1 (5-1). Avec une équipe compétitive et au sein de laquelle figuraient plusieurs titulaires habituels, le leader du championnat n'a fait qu'une bouchée de la formation héraultaise. Et cette démonstration de force était la meilleure des réponse à la remarque faite par Jean-Michel Aulas quelques heures plus tôt. Le community manager du club francilien n'a d'ailleurs pas manqué de le lui signaler, et avec une bonne pincée d'humour en prime.

Le président lyonnais s'était plaint de la programmation du match, du manque d'équité sportive et de la mauvaise idée qu'a eue LFP en acceptant initialement le report. Des déclarations qui ont à peine ému les instances dirigeantes du football français puisque Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, lui a fait savoir qu'il était presque sur la même longueur d'onde et que la décision en question n'émanait pas de ses responsables mais des dirigeants des clubs.

Alors, rassuré Monsieur Aulas ? Concentrez-vous sur votre club... — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 20 février 2019

Après cette balade de santé face au MHSC, le PSG a donc dégainé à son tour en publiant le message suivant : "alors, rassuré Monsieur Aulas ? Occupez-vous de votre club...". Une contre-attaque saillante et qui risque de faire couler beaucoup d'encre.

Ce n'est pas la première fois qu'Aulas se plaint du PSG et du favoritisme supposé dont il bénéficie selon lui. Par le passé, il avait déjà fait les mêmes insinuations et cela n'a pas du tout plu au président parisien, Nasser Al-Khelaifi. Cette fois-ci, le dirigeant qatari n'a pas réagi. Avec le sens de la répartie dont jouit le Community Manager du club, il n'en avait pas vraiment besoin.