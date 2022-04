Le PSG quasiment au complet avant Strasbourg

Paris est champion mais n'est pas en vacances ! Et vendredi, ii se déplace à Strasbourg pour un déplacement qui s'annonce compliqué. Hormis Lille et donc le RCSA pour le moment, le PSG n'a remporté aucun de ses déplacements à l'extérieur contre ses neufs poursuivants (4 défaites, 3 nuls).

Diallo, Draxler, Paredes et Icardi absents

Face à un adversaire qui a un besoin impératif de points pour se maintenir dans la course à la troisième place pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Si Abdou Diallo a repris son travail avec ballon, il sera encore absent ce vendredi, tout comme Julian Draxler, Leandro Paredes et Mauro Icardi.

Colin Dagba, qui s'entraînait en marge du groupe ce jeudi, pourrait lui aussi manquer le rendez-vous strasbourgeois de vendredi. Pour le reste, Mauricio Pochettino pourra compter sur son trio d'attaque Messi, Neymar et Mbappé. Tout comme Sergio Ramos qui devrait enchaîner au sein de la défense à trois.

Plus de temps de jeu pour les jeunes ?

Après le Classico, l'entraîneur argentin avait annoncé que les plus jeunes auraient du temps de jeu. Depuis, Edouard Michut est entré 20 minutes en jeu contre Angers avant de se faire expulser. Et Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu ont eu le droit à 5 petites minutes. La logique voudrait donc qu'il soit plus exposé en cette fin de saison sans enjeu. Si ce n'est la prolongation de certains.



Le groupe parisien à l'entraînement :

Navas, Donnarumma, Lavallée, Letellier, Bitshiabu, Kimpembe, Marquinhos, Gharbi, Mendes, Ramos, Bitumazala, Simons, Dina Ebimbe, Michut, Danilo, Wijnaldum , Di Maria, Messi , Verratti, Bernat, Herrera Neymar, Mbappé, Hakimi, Gueye, Kehrer