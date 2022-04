PSG : Eric Di Meco comprend le choix des Ultras

Il y a des soirées qui marquent plus que d'autres. Celle de samedi soir, au Parc des Princes, devrait être de celles-ci. D'abord, parce que Paris s'est adjugé un 10e titre de Champion de France grâce à son match nul obtenu contre Lens (1-1). Surtout, parce que cet exploit réalisé l'a été dans des circonstances très particulières... Pour ne pas dire irrationnelles.

Le CUP fait bande à part

En effet, l'ambiance a été particulièrement pesante, samedi, porte d'Auteuil, où le Parc des Princes a de nouveau été le théâtre tragique d'une fracture entre les joueurs du club et leurs Ultras, ces derniers ayant refusé de célébrer le titre avec leur équipe, préférant faire bande à part aux abords du stade à partir de la 75e minute de jeu. Une décision lourde de sens...

Si ce choix du CUP a fait couler beaucoup d'encre depuis le week-end dernier, il a été salué par Eric Di Meco, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, au micro de RMC Sport. "C’est presque une leçon qu’ils donnent, les supporters du PSG. Je trouve ça très adulte et très intelligent. On a un club avec des supporters qui sont là depuis longtemps. Et quand ils manifestent comme ça, c’est une preuve d’intelligence et de maturité", a-t-il estimé.

Di Meco comprend les Ultras du PSG

"Parce que le message c’est que le club pété de thunes, qui achète des stars pour les empiler et ne plus avoir de fond de jeu, finalement, ça ne les intéresse pas. Gagner le championnat avec 500 millions de budget, ça ne les impressionne pas. Eux, ils ont envie de voir une équipe qui ressemble à une équipe", a ensuite analysé l'ex-défenseur marseillais. Cash.