Le PSG met une grosse pression à Mbappé

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé semble arriver à la croisée des chemins dans sa carrière

Mbappé doit décider s'il veut en priorité gagner la Ligue des champions avec son club d'enfance ou rejoindre le Real Madrid.

Le joueur de 24 ans est libre de discuter des conditions avec le club de son choix dans les 20 jours à venir, et le Real Madrid devrait lui envoyer une offre et lui donner deux semaines pour décider de ce qu'il veut faire. S'il refuse ou tarde, les Madrilènes se tourneront vers Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City.

L'article continue ci-dessous

En France, L'Equipe (via Diario AS) affirme que le PSG proposera un renouvellement à Mbappé, mais pour une durée de plus de deux ans, ce qui l'amènerait au sommet de sa carrière. Ils ne veulent pas d'un autre renouvellement de deux ans, comme cela s'est produit la dernière fois, ce qui laisserait son avenir ouvert et rendrait difficile pour eux de planifier autour de lui. Cela s'ajoute aux rapports précédents qui indiquent qu'ils ne se ruineront pas non plus pour lui.

Jusqu'à présent, Mbappé semblait bien maîtriser son avenir, mais il semble que les deux clubs les plus intéressés agissent pour se mettre dans une position moins vulnérable, en donnant à la superstar une sorte d'ultimatum. Les clubs de Premier League évalueront sans doute la viabilité de son recrutement, mais il semble que Mbappe doive faire un compromis s'il veut rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid.