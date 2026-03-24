Le PSG met 350 millions sur la table pour Lamine Yamal

Les Parisiens, détenteurs du record du monde des transferts avec les 222 millions d'euros déboursés pour activer la clause libératoire de Neymar en 2019, seraient prêts à pulvériser ce record et à proposer 350 millions d'euros pour Lamine.





Cette offre sans précédent est en cours d'élaboration et sera soumise au FC Barcelone cet été pour le jeune prodige de 18 ans, selon Fichajes, qui la qualifie d'« historique ».





Le FC Barcelone se dit prêt à « écouter ». L'ambition du PSG est de faire de Lamine Yamal « le nouveau pilier de son projet », affirme le journal, mais la position du FC Barcelone est claire : l'attaquant espagnol est intransférable.





Cependant, les négociations s'annoncent plus complexes. La situation financière difficile du Barça pourrait l'inciter à « au moins se mettre à l'écoute ».





Même dans ce cas, le Barça considère Yamal comme un joueur irremplaçable et intransférable.





L'adolescent est déjà perçu comme le joueur phare du club, avec déjà 21 buts et 16 passes décisives à son actif cette saison. De plus, son parcours, depuis La Masia, lui confère une valeur symbolique indéniable pour le club.





Par ailleurs, laisser partir un tel joueur si peu de temps après sa réélection porterait un coup dur à la crédibilité du président Joan Laporta.





Quelle est la valeur de Lamine Yamal ?





L'offre de 350 millions d'euros est colossale. Elle dépasse de 128 millions d'euros le record absolu dans l'histoire du football, les transferts dépassant les 100 millions d'euros restant relativement rares.