Le PSG est en discussions avancées avec Marcus Thuram

En fin de contrat avec M'Gladbach, l'attaquant a fait de Paris sa priorité. Il a de bonnes chances d'être la quatrième recrue du club de la capitale.





Pas forcément le choix de Lilian Thuram

Trois recrues déjà enregistrées et une quatrième dans la foulée ? Après les signatures actées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Marcus Thuram, le PSG continue son mercato accéléré avec pour objectif d'avoir un maximum d'éléments compétitifs à la reprise.La quatrième recrue du club de la capitale pourrait bien être Marcus Thuram comme révélé par L'Equipe, qui possède, comme Skriniar et Asensio, la qualité d'être libre après la fin de son contrat à Monchenglädbach. Depuis plusieurs mois, le nom de l'attaquant revient dans l'environnement parisien et sa réaction à une question sur une éventuelle venue à Paris avait fait le buzz.





Dans la foulée de ce rassemblement en Bleu, l'international français a même pu rencontrer les dirigeants parisiens, qui sont aussi intéressés par son frère Kephren. Mais le milieu de l'OGC Nice est la priorité de Liverpool, qui par l'intermédiaire de Jürgen Klopp a déjà rencontré Rafaela Pimenta et Lilian Thuram, très impliqué dans les choix de carrières de ses deux fils.



A moins d'un retournement de situation, Marcus a choisi Paris, ce qui n'était pas l'option voulue par le paternel. D'autres clubs comme l'Inter Milan et le Milan AC ont frappé à sa porte mais Paris, sa ville, son challenge et la présence de Kylian Mbappé qui a effectué un lobbying intense, l'ont emporté.



Pour l'heure rien n'est encore conclu mais de sources concordantes, les discussions avancent bien et l'agent du joueur aurait même mis en stand-by ses autres dossiers pour finir celui-ci.