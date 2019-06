Le PSG confirme le départ de Dani Alves

Le PSG vient d'officialiser le départ de son défenseur brésilien, Dani Alves.

Daniel Alves ne fera pas de troisième saison à Paris. L'arrière international auriverde ne sera pas prolongé par les responsables franciliens. Il a lui-même annoncé la nouvelle ce dimanche, à travers son compte Instagram, puis le club l'a confirmé dans un communiqué officiel.

"D’un commun accord, le et Dani Alves ont décidé de ne pas renouveler le contrat du défenseur brésilien, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain", indiquait la note.

Le Paris Saint-Germain remercie Daniel Alves pour ses deux saisons au clubhttps://t.co/QuiAG9dUn8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 juin 2019

Dans ce message, le PSG a aussi tenu à mettre en avant les accomplissements réalisés par l'ancien Barcelonais durant son séjour en , comme la participation aux deux titres de champion de ou sa présence dans l'équipe-type de l'année de la FIFA.

Al-Khelaifi lui a rendu hommage

Nasser Al-Khelaifi, le président du club, a aussi réagi à ce départ en faisant principalement part de ses remerciements envers le Brésilien : "Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir au Paris Saint-Germain pendant deux ans un joueur du talent et de l’expérience de Dani Alves, a-t-il affirmé. Il y a deux ans, après ses expériences en et en , Dani avait choisi le Paris Saint-Germain quand il avait devant lui la possibilité de s’engager dans un nouveau défi, après ceux qu’il avait relevés en Espagne et en Italie. Nous sommes satisfaits que ce grand joueur reparte de Paris en ayant gagné plusieurs trophées sous nos couleurs. Je lui souhaite le meilleur dans les prochains défis qui l’attendent sur son chemin."

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Dani Alves s'était excusé de ne pas avoir pu livrer son meilleur rendement du côté du Parc des Princes. Mais, il est aussi resté positif, et a retenu les bons moments passés avec le reste de l'équipe et sa contribution aux titres glanés. Une contribution illustrée à travers une photo où il pose avec les différents trophées.

L'avenir de Dani Alves (36 ans) reste incertain pour le moment. Alors que des rumeurs laissent croire qu'il aurait proposé ses services au Barça, l'intéressé a indiqué que rien n'est décidé concernant la suite de son parcours et qu'il reste pleinement focalisé sur la Copa America avec le : "A l’heure actuelle, je suis concentré à 100% sur la Seleçao, afin de pouvoir faire une grande Copa America et après cela je pourrai décider de mon futur. Mon futur dépendra de la proposition qu’ils me feront".