Le PSG au Stade de France ? La grande annonce de Daniel Riolo !

En vue d’augmenter les places pour accueillir plus de fans, le PSG envisage de rénover le Parc des Princes. Riolo fait une grande annonce.

Le Paris Saint-Germain veut accueillir plus de supporters au stade. En effet, le club envisage de racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris. Mais la formation francilienne s’est vu rejeter une offre de 38 M€ par la Mairie, qui en veut au moins 300 M€.

Paris ne déménagera pas au Stade de France

Alors que les négociations entre la Mairie et les dirigeants du club francilien sont loin d’aboutir, Daniel Riolo en sait quelque chose. Abordant le sujet, lundi soir dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste fait savoir que le Paris Saint-Germain ne déménagera jamais au Stade de France, comme il l’avait menacé par le passé.

« Ce n’était plus vraiment un sujet dans l’actualité et puis ce week-end, les informations sont tombées. On entendra ça comme un soulagement énorme (…) Mon avis pourrait s’arrêter au bout de cette phrase tellement c’est capital: le PSG n’ira jamais au Stade de France ! », a lancé Daniel Riolo.

L'article continue ci-dessous

Getty Images / PSG

« Ils ont arrêté de s’y intéresser pour des raisons économiques: coût trop élevé de l’achat, 600 millions d’euros et il faut en plus la moitié de cette somme pour mettre aux normes, avoir un stade fonctionnel pour un club qui jouerait tous les quinze jours. Il faut tout refaire au niveau hospitalités. Il y a la vétusté du système incendie. C’est déjà une excellente nouvelle puisque le PSG au Stade de France ne s’appelle plus le PSG. Il aurait renié son histoire, j’ai toujours pensé que tu pouvais déménager pour aller dans un nouveau stade, comme Arsenal. Mais aller dans un stade qui n’est pas le tien, je n’ai jamais supporté l’idée et je crois que la plupart des supporters du PSG n’aurait pas accepté l’idée qui a couru pour la première fois à la fin des années 90. Ça n’aboutira jamais », a détaillé Daniel Riolo.

Ceci étant, le Paris Saint-Germain ferait, sauf surprise, tout ce qui est de sa capacité pour s’offrir le Parc des Princes.