PSG, l'incroyable retournement de situation pour Osimhen

Une nouvelle révélation est tombée, lundi, dans le dossier Victor Osimhen, dans le viseur du PSG cet été.

Le dossier Victor Osimhen continue de faire grincer des dents en Italie et en France. Au cœur de l’actualité depuis l’ouverture du mercato estival, l’international nigérian n’a toujours pas trouvé un nouveau point de chute malgré les intérêts du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore d’Ahli. Mais à quatre jours de la fermeture de cette fenêtre de transferts estivale, l’attaquant de Naples vient de prendre une décision importante sur son avenir, ce lundi.

Le PSG suit toujours Victor Osimhen

Victor Osimhen fait partie des premières cibles du PSG sur le marché des transferts, cet été. Le club de la capitale a commencé par s’intéresser au Nigérian avant même le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Sous contrat avec Naples jusqu’en 2026, l’ancien joueur du LOSC a décidé de quitter la Serie A, cet été.

Le club italien avait déjà anticipé la situation et a inclus une clause libératoire de 130 millions d’euros dans son nouveau bail. Fidèle à sa réputation, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis exigeait le payement de cette clause avant de libérer le joueur. Mais alors que le mercato ferme ses portes vendredi prochain, Victor Osimhen reste campé sur sa position et a finalement fait fléchir la direction de Naples.

Osimhen et Naples offrent une dernière chance au PSG

La clause libératoire de Victor Osimhen est ce qui bloque le départ de Victor Osimhen de Naples, cet été. Que ce soit le Paris Saint-Germain ou Chelsea, aucun des deux clubs n’était prêt à sortir autant d’argent pour le vice-champion d’Afrique 2023. Mais cela n’a posé aucun problème à Al Ahli qui s’est d’ailleurs rapproché de la signature du Nigérian, ces dernières heures. Sauf que Victor Osimhen n'est pas partant pour une expérience en Arabie Saoudite et préfère rester en Europe. Finalement, Naples a reconsidéré sa décision.

Fabrice Hawkins révèle ce lundi qu’Aurelio De Laurentiis n’exigerait plus le payement de la clause libératoire de l’ancien Dogue. Mis au courant, le PSG et Chelsea ne sont toujours pas passés à l’attaque. Mais c’est le club parisien qui aurait des chances d’enrôler le Super Eagle, cet été. Selon le journaliste de RMC Sport, Victor Osimhen aurait donné la priorité au PSG et espérerait que le transfert soit bouclé avant la fin du mercato, vendredi.