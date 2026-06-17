Le programme d’entraînement des Oranje pour la Coupe du monde a été vivement critiqué : « Koeman ne comprend pas que… »

Spécialiste du préparateur physique Raymond Verheijen critique sévèrement le programme d’entraînement de l’équipe nationale néerlandaise, selon les informations de Mike Verweij dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf.

Mardi, les joueurs néerlandais ont bénéficié d’une journée de repos sans obligation de se présenter sur les terrains d’entraînement. Un choix judicieux selon l’expert : « Deux jours après un match, c’est le pire moment pour s’entraîner. »

« Les footballeurs fournissent un effort différent de celui des cyclistes, car il s’agit davantage d’un travail par intervalles. Les lésions musculaires sont bien plus fréquentes », rapporte Verweij en citant Verheijen.

« Cela vaut uniquement pour les joueurs de retour de longue blessure. À ce stade de la phase de groupes, il reste six jours entre deux matchs et l’encadrement a donc le temps de les remettre en condition », poursuit Verweij.

« La veille du match contre le Japon, l’entraînement est allégé ; le jour du match, il n’y a pas d’entraînement ; le lendemain, les remplaçants disputent de petits matchs, mais si on leur accorde un jour de repos le jour suivant, cela signifie que sur neuf jours, les remplaçants comme Justin Kluivert et Memphis Depay ne s’entraînent pas pendant six jours », poursuit-il.

« Ce n’est pas bon pour Kluivert et Depay. Verheijen estime que Koeman ne réalise pas qu’il doit profiter de ces journées pour faire travailler ces joueurs », conclut Verweij.