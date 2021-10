Le prochain match du Real Madrid officiellement reporté

Le prochain match du Real Madrid aura lieu le mardi 19 octobre contre le Shakhtar Donetsk et non ce week-end contre l'Athletic Club.

Prochain match officiellement reporté pour le Real Madrid ! Le Conseil national des sports (CSD) a en effet reporté ce match, ainsi que celui de Grenade contre l'Atletico Madrid.

Une décison encore une fois contestée

Tout comme lorsque deux matchs ont été suspendus lors de la quatrième journée de la Liga après la dernière pause internationale, le raisonnement est ici exactement le même : les joueurs de la CONEMBOL qui rentrent tard ne pourraient pas participer, les matchs ont donc été déplacés.

Cette décision risque de susciter une nouvelle fois la controverse, notamment parce qu'elle a été prise par le CSD, un organe gouvernemental, et non par la Fédération espagnole de football (RFEF).

La dernière fois, lorsque Séville vs Barcelone et Villarreal vs Alaves ont été reportés, la RFEF a formellement contesté la décision de la CSD, en vain, et on dit qu'elle étudie à nouveau ses options.

La seule certitude est qu'il y a maintenant quatre matchs de Liga qui doivent être réorganisés. Cette situation est considérée comme intenable, car le calendrier de LaLiga ne devrait pas être soumis à cette pression à cause du calendrier de CONEMBOL.