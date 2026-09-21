Le positionnement de Mbappé et Vinicius illustre l'effondrement du Real Madrid

Le Real Madrid a livré une prestation terne lors du derby, sur la pelouse du stade Metropolitano, avant de se retrouver en infériorité numérique puis d'encaisser deux buts, la rencontre s'achevant sur une défaite des Merengue 1-2.

Le journal L'Équipe a indiqué, dans son analyse, que le positionnement de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior, dans la même zone durant toute la première période, a incarné la désorganisation dont a souffert le club madrilène.

Au coup d'envoi de la rencontre, et malgré quelques hésitations apparues durant la semaine, l'entraîneur José Mourinho a choisi de ne pas trancher, en alignant Mbappé, Vinicius, Bellingham et Arda Güler tous titulaires dans le derby.

Un quatuor auquel le talent ne manque certainement pas, mais qui ne semble ni équilibré ni influent lorsque le niveau de l'adversaire s'élève, ce que la première période est venue confirmer une fois de plus.

L'Équipe a poursuivi : « Mbappé et Vinicius se sont positionnés dans quasiment la même zone durant toute la première période, dans une image qui a clairement révélé le problème collectif du Real Madrid et la mauvaise répartition des rôles au sein de l'équipe. »

Au lieu d'offrir à chaque joueur l'espace nécessaire pour se déplacer et exploiter ses points forts, le duo est apparu confus dans ses déplacements, ce qui a limité l'efficacité offensive du Real Madrid et a montré une nouvelle fois le manque d'équilibre de l'équipe lorsqu'elle affronte un adversaire capable de presser et d'élever le niveau de difficulté.

Ainsi, le positionnement identique de Mbappé et de Vinicius a incarné un problème plus large que le simple déplacement de joueurs sur le terrain, puisqu'il a reflété l'état d'une organisation floue dont souffre le Real Madrid, à un moment où l'équipe avait besoin d'idées plus claires et d'une meilleure répartition des rôles afin d'imposer son style à la rencontre.

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