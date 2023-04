Le plus gros flop de Bayern-Man City ? Beye balance son nom !

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City a été marqué par plusieurs faits de jeu.

Si le Bayern Munich a concédé un match nul synonyme d'élimination en quart de finale de Ligue des Champions, mercredi, contre Manchester City (1-1), le champion d'Allemagne a dû affronter de nombreux vents contraires dans cette seconde manche, à commencer par un arbitrage jugé défavorable.

Beye d'accord avec Tuchel sur Turpin

Thomas Tuchel n'a pas hésité à dégommer Clément Turpin, l'arbitre français qui officiait pour ce grand match. Ce dernier a notamment sifflé deux penalties difficilement justifiables. Habib Beye, qui a commenté le match pour Canal +, était du même avis que l'Allemand.

"C'est difficile de ramener toutes ces situations à cette loi intransigeante, a souligné le consultant. En tant que commentateur, on en est presque déçu de vivre ces situations aux commentaires, parce qu'on prend beaucoup de plaisir et en fait le plaisir est gâché par deux situations qui sont pour moi rocambolesques et qui font pour moi du match de Clément Turpin un mauvais match".

"Il faut juste dire ça, il faut arrêter de ramener ça toujours à la loi. Non : Monsieur Turpin s'est trompé deux fois et en plus, sur la deuxième, on l'amène à se tromper encore plus parce que c'est la VAR qui intervient. Ces décisions-là m'agacent et m'énervent à un moment donné et m'empêchent de prendre du plaisir à la fin d'un match qui nous en a donné, malheureusement." C'est dit.