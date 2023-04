Tuchel DETRUIT un Turpin à "1/10" : "Il a été en-dessous de tout !"

L'entraîneur du Bayern Munich n'a pas caché sa colère après l'élimination de son équipe en quart de finale de Ligue des Champions, face à Man City.

Thomas Tuchel a souvent croisé Clément Turpin lorsqu'il était aux commandes du Paris Saint-Germain. Mais une chose est sûre : les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. L'arbitre français a été l'auteur d'une prestation plus que contrastée lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City, mercredi soir (1-1).

Tuchel donne la note de "1/10" à Turpin !

Selon Tuchel, Turpin est clairement impliqué dans l'élimination de son équipe. "Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau, s'est exclamé le technicien allemand. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n'avons jamais été en possession d'inverser la tendance avec trois hommes contre nous. C'est un fait."

"Je suis fier de la prestation de mes joueurs qui n´ont pas grand-chose à se reprocher, a poursuivi Tuchel. Ils ont donné leur maximum en respectant à la lettre le plan de jeu que nous avions mis en place. Il nous a manqué un brin de réussite, de précision dans le dernier geste ou dans nos centres. À Manchester (0-3), nous avons été bons soixante-dix minutes et encore davantage ce (mercredi) soir. Au final, nous n'étions pas loin de City. Sur les deux rencontres, rien ne nous a été offert. Nous avons eu deux problèmes ce soir : l'arbitre et la pelouse, sinon, tout était ok." C'est dit.