L'Atlético Madrid persiste dans son refus de vendre Julián Álvarez au Barça durant le mercato estival en cours.

Malgré la situation tendue au sein du club après la réaction des supporters lors du match contre Villarreal et leurs violentes critiques envers Álvarez, l'Atlético Madrid maintient sa position.

Le club est disposé à le vendre à Arsenal, mais pas au Barça, qui a désormais la certitude de ne pas pouvoir engager l'attaquant argentin cet été.

Cela était prévisible depuis un certain temps, compte tenu de la position ferme de l'Atlético Madrid, malgré la pression exercée par le joueur lui-même depuis ses déclarations publiques durant la Coupe du monde, où il avait précisé que ce transfert était l'option idéale.

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Selon le journal « Marca », le Barça a finalement tranché, au terme de longues souffrances : il n'y aura pas de solution de remplacement si Julián ne vient pas.

Le Barça activera le plan B, mais celui-ci ne prévoira le recrutement d'aucun joueur. L'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco ont en effet décidé de ne pas engager d'attaquant cet été.

À moins qu'une opportunité ne se présente dans les derniers instants du marché des transferts, le Barça restera dans sa situation actuelle. Les dirigeants du club savent qu'une telle occasion est peu probable alors qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la fermeture du mercato, car cela nécessiterait un joueur de très haut niveau.

La direction sportive est claire : elle ne recrutera pas un joueur de niveau moyen. Si un joueur venait à arriver, il devrait s'agir d'un attaquant de premier plan, et il est très difficile pour un club de vendre l'un de ses meilleurs joueurs à un moment pareil, car il ne lui resterait pas assez de temps pour lui trouver un remplaçant. C'est pourquoi le Barça restera en l'état.

L'une des raisons de cette décision réside dans ce que Flick a observé durant la préparation de la saison et lors du premier match officiel contre Elche. Le technicien allemand est satisfait de ses options offensives, car ses joueurs peuvent occuper plusieurs postes en attaque, comme cela est apparu clairement lors de ces deux matchs. Raphinha a livré une excellente performance face à Elche.

Quant au poste de pointe occupé par le Brésilien lors du dernier match, plusieurs autres joueurs sont capables de l'occuper. Gordon et Adeyemi, les deux nouvelles recrues, bien qu'ils soient des ailiers, peuvent évoluer au cœur de l'attaque. L'Allemand l'avait déjà fait durant la préparation de la saison.

Dani Olmo est lui aussi tout à fait capable de jouer à ce poste. Sans oublier les jeunes joueurs. Hamza Abdelkarim a été le meilleur buteur de l'équipe lors de la préparation de la nouvelle saison et affiche un potentiel prometteur. Bisiou également, malgré le peu de temps de jeu, a fait preuve de son sens du but.

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Flick est satisfait de son effectif actuel, c'est pourquoi il ne cherche pas à recruter un nouvel attaquant. Et si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, le Barça pourra toujours engager un joueur en janvier prochain.