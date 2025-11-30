"Le pire match de la saison", Luis Enrique très remonté

Il a qualifié cette performance de "plus mauvais match de notre saison".

Le PSG, qui enregistre sa deuxième défaite en championnat, risque de perdre sa place de leader au profit de Lens. Luis Enrique a déploré le manque de qualité de jeu :

"D'habitude, il faut analyser et revoir les matchs, mais aujourd'hui c'est plus facile: c'est un match avec plein d'imprécisions, beaucoup d'erreurs individuelles et collectives."

Il a reconnu la supériorité de l'adversaire : "Aucune des deux équipes n'a joué à très haut niveau, mais ils ont mieux joué que nous. C'était sans aucun doute le moins bon match de cette saison."

Interrogé sur la possible incidence de la fatigue après le match de Ligue des champions contre Tottenham (victoire 5-3), l'Espagnol a rejeté cette justification :

"Ce serait trop facile. Je n'ai aucune excuse... Ce n'était pas facile mais pour Monaco non plus (qui a joué à Pafos) et ils ont plus mérité malgré le nombre d'occasions similaires."

Il a conclu que ce fut "une mauvaise, très mauvaise soirée pour nous."

Concernant le tacle très appuyé de Lamine Camara sur la cheville du gardien Lucas Chevalier, qui n'a pas été sanctionné par la VAR, Luis Enrique a évacué le sujet avec frustration : "Tu dois poser la question à celui qui a décidé. Je voudrais parler beaucoup et beaucoup, mais je préfère dire que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant. Il faut lire entre les lignes."