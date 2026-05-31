Noa Lang était tendu la semaine dernière, à l’approche de l’annonce de la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde. Son père, Jeffrey, l’a confirmé dimanche, au coup d’envoi de la campagne mondiale, dans un entretien accordé à De Telegraaf.

« Noa n’est pas nerveux. Il trouve ça excitant. Plus la pression est forte, mieux il joue. Je le connais bien. Il adore ça », explique Lang père dans un reportage vidéo du journal du matin depuis Zeist.

Il n’attend pas de le voir titulaire au Qatar : « Il doit montrer qu’il prend du plaisir et qu’il est en forme. Le reste viendra naturellement. C’est le football : tant que Cody Gakpo, déjà performant depuis des années chez les Oranje, continue de briller, Noa doit patienter puis saisir sa chance quand elle se présentera. »

Plus tôt dans la semaine, le père de l’ailier avait confié que son fils était « trempé de nervosité ». « Noa m’a appelé sur FaceTime après l’annonce de la liste et je lui ai dit : “Noa, sérieusement, tu étais nerveux, hein ?” Il m’a répondu : “Papa, on ne sait jamais avec Koeman.” Je lui ai alors répondu : “Mon gars, tu étais complètement trempé, ton pantalon était collant de sueur.” On en a ri ensemble. »

Interrogé sur la possibilité que son fils devienne le « joueur phare du Mondial », Lang senior répond avec prudence : « Plusieurs éléments peuvent émerger. Tout se joue à l’entraînement. Il faut se montrer, puis saisir sa chance quand elle vient. »

Enfin, concernant la période après la Coupe du monde, Noa Lang retrouvera Naples après un prêt d’un an à Galatasaray. Cette situation s’apparente à une nouvelle chance, Antonio Conte, avec qui l’ailier entretenait des relations tendues, ayant quitté son poste d’entraîneur.

« En tout cas, il a hâte d’y être. Il veut réussir là-bas. C’est en fait le plus important », précise Jeffrey Lang, qui rit de bon cœur à la remarque selon laquelle Conte « est enfin parti ». « Au final, c’est à lui de faire ses preuves et de laisser ses pieds parler. Noa doit le faire lui-même. On verra bien. »