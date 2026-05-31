Noa Lang était tendu la semaine dernière, à l’approche de l’annonce de la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde. Son père, Jeffrey, l’a confirmé dimanche, au coup d’envoi de la campagne, dans une interview accordée au journal De Telegraaf.

« Noa n’est pas nerveux, il est surtout excité. Plus la pression est forte, mieux il joue. Je le connais bien : il adore ça », assure Lang père dans un reportage vidéo du journal du matin depuis Zeist.

S’il n’attend pas de voir son fils débuter comme titulaire, il lui rappelle l’essentiel : « Il doit montrer qu’il prend du plaisir et qu’il est en forme. Le reste viendra naturellement. C’est le football : tant que Cody Gakpo, déjà performant depuis des années chez les Oranje, continue de briller, Noa doit patienter puis saisir sa chance quand elle se présentera. »

Plus tôt dans la semaine, le père de l’ailier avait confié que son fils était « trempé de nervosité ». « Noa m’a appelé sur FaceTime après l’annonce de la liste et je lui ai dit : “Noa, sérieusement, tu étais nerveux, hein ?” Il a répondu : “Papa, on ne sait jamais avec Koeman.” Je lui ai alors répondu : “Mon gars, tu étais complètement trempé, ton pantalon était collant de sueur.” On en a ri ensemble. »

Interrogé sur la possibilité que son fils devienne le « joueur phare de la Coupe du monde », Lang senior répond avec prudence : « Plusieurs éléments peuvent émerger. Tout se joue à l’entraînement. C’est là qu’on se distingue. Et quand l’occasion se présente, il faut la saisir. »

Enfin, concernant la période post-Coupe du monde, Noa Lang retrouvera Naples après un prêt d’un an à Galatasaray. Cette perspective s’apparente à une seconde chance, Antonio Conte, avec qui l’ailier entretenait des relations tendues, ayant quitté son poste d’entraîneur.

« En tout cas, il a hâte d’y être. Il veut réussir là-bas. C’est en fait le plus important », précise Jeffrey Lang, qui rit de bon cœur à la remarque selon laquelle Conte « est enfin parti ». « Au final, c’est à lui de faire ses preuves et de laisser ses pieds parler. Noa doit se débrouiller tout seul. On verra bien. »