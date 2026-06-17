Jeffrey Lang table sur un rôle majeur de Noa Lang lors de la Coupe du monde. Pour aller loin, les Pays-Bas doivent aligner régulièrement l’ailier, a-t-il fait savoir à Ronald Koeman.

Dimanche, face au Japon (2-2), l’attaquant de Naples est resté 90 minutes sur le banc des Oranje. Koeman a préféré aligner Crysencio Summerville à droite et Cody Gakpo à gauche, avant d’introduire Memphis Depay et Brian Brobbey en seconde période.

Son absence dans le onze de départ face au Japon s’était déjà profilée durant la préparation : l’ailier napolitain figurait parmi les rares internationaux non alignés contre l’Algérie (défaite 0-1) et l’Ouzbékistan (victoire 2-1).

Mercredi, Lang senior évoquera sur Radio 538 le rôle de son fils au sein de l’équipe nationale néerlandaise. « Je pense que Noa n’a rien à envier aux joueurs qui occupent actuellement son poste. Et Noa est également polyvalent. »

« Simplement, il ne bénéficie pas toujours de la bienveillance de certaines personnes au sein de l’équipe nationale néerlandaise. C’est un garçon un peu à part, mais peu importe. Je lui dis toujours : laisse tes pieds parler », ajoute le père optimiste de l’international néerlandais.

Malgré tout, Jeffrey Lang garde confiance en une bonne Coupe du monde pour les Pays-Bas et prodigue quelques conseils à Koeman : « J’espère qu’on ira loin. Il y a de meilleures équipes, je suis honnête là-dessus. Et ensuite, on verra bien. »

« J’espère que nous passerons la phase de groupes et que nous irons ensuite le plus loin possible. Et j’espère que Noa jouera beaucoup, car alors ils auront une chance », conclut-il, espérant toujours que l’ancien attaquant du PSV jouera un rôle important lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.