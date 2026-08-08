Le père de Lionel Messi est décédé à l’âge de 68 ans

Newell's Old Boys, le club formateur du fils Lionel à Rosario, a confirmé le décès de Jorge Messi samedi après-midi. Il était âgé de 68 ans.

« Son accompagnement constant et son rôle de guide en coulisses ont été décisifs pour soutenir chaque étape de Lionel, de ses débuts jusqu’à la plus haute gloire dans le football mondial. Merci de lui avoir appris à aimer ces couleurs », peut-on lire dans le communiqué de Newell's Old Boys.

Jorge Messi a accompagné son fils mondialement célèbre, qui avait déjà quitté Newell's Old Boys pour le FC Barcelone à l’âge de 13 ans, tout au long de sa carrière en tant que conseiller. Lors du récent Mondial en Amérique du Nord, on avait déjà appris que l’état de santé de Messi père était mauvais. La famille avait alors indiqué « que Jorge Messi traverse actuellement une crise de santé. Il est sous surveillance médicale et progresse dans la mesure de ses possibilités. »

L’animatrice TV Florencia Pena avait annoncé à tort la mort du père de Messi en direct sur la plateforme de streaming Luzu TV au début de la Coupe du monde. Elle a ensuite expliqué qu’elle avait reçu cette fausse information de l’équipe de production et l’avait jugée fiable. « Je présente mes excuses à la famille Messi pour la période difficile qu’elle traverse. Je suis infiniment désolée d’avoir contribué à cette douleur », a écrit Pena sur Instagram, exprimant ses regrets, avant de quitter son poste chez Luzu TV.

Jorge Messi, né en 1958, a d’abord travaillé dans une usine sidérurgique. Lorsqu’il a pris la mesure de l’immense talent de son troisième fils, Lionel, il s’est concentré sur le développement de sa carrière. De petite taille, Lionel a rejoint le centre de formation du FC Barcelone à 13 ans, a suivi une hormonothérapie, est devenu professionnel à 17 ans et a marqué la plus grande époque du club. Entre 2009 et 2015, le Barça a remporté trois fois la Ligue des champions. Messi a gagné huit Ballons d’Or et, avec Cristiano Ronaldo, il a été le joueur le plus marquant de sa génération.

Jorge Messi, père de quatre enfants, a négocié les grands contrats de son fils, notamment lors des transferts de Lionel Messi au Paris Saint-Germain (2021) puis, deux ans plus tard, à l’Inter Miami.