Le père de la femme de Sadio Mané confirme son âge

Le père de la femme de Sadio Mane, Aisha Timba, a confirmé que sa fille a 18 ans et que le couple a bénéficié d'un mariage traditionnel arrangé.

L'international sénégalais, qui se prépare à participer à la Coupe d'Afrique des Nations, s'est marié le 7 janvier. L'âge de sa nouvelle épouse et le fait qu'ils se soient fréquentés avant de prononcer leurs vœux n'étaient pas certains.

Le père de Timba, Amadou, a répondu à ces questions en parlant à Univers info TV d'un couple qui s'est rencontré pour la première fois "il y a plus de deux ans" : "Ma femme et Aïcha ont rendu visite à la famille de Mane un jour, et c'est là qu'il l'a rencontrée pour la première fois. Il a probablement vu quelque chose de spécial en elle et ses parents l'ont également appréciée. Ils sont venus me voir. Nous avons discuté comme le veut la tradition, nous nous sommes mis d'accord sur tout et nous avons attendu que ce jour arrive. Ils ne sortaient pas ensemble parce qu'Aisha était encore jeune. Elle est âgée de 18.... La première fois que Mane l'a vue, c'était il y a plus de deux ans.

M. Tamba a ajouté à propos de la mise en place d'un mariage arrangé : "Avec les valeurs et tout ce qu'elle a entendu sur lui, elle a accepté volontairement. Mais en tant que parents, nous l'avons aussi guidée et conseillée pour qu'elle prenne librement sa décision. Dieu a fait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Je savais que Sadio et toute sa famille étaient des gens très bons et humbles. Sadio n'est que le reflet de sa famille. Cependant, en tant que père, j'avais besoin d'en savoir plus sur lui, sur son éducation, sur sa foi en Dieu, sur son humilité. Et j'ai appris qu'il était quelqu'un de bien. Sadio et moi parlons beaucoup des projets, mais aussi de la vie en général et il m'a beaucoup appris, même s'il est encore jeune. Il en sait beaucoup sur la vie et j'ai beaucoup appris de lui. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à accepter sa demande de mariage avec Aisha".

M. Tamba est un riche entrepreneur dans le secteur de la construction et travaille avec la famille Mane sur un certain nombre de projets depuis 2013. Il poursuit : "Notre relation est empreinte d'une grande confiance. Il ne s'agit pas de sa célébrité ou de sa richesse. La première chose que j'aime chez lui, c'est sa bonne éducation. Et maintenant que je lui ai donné ma fille, j'aimerais qu'il prenne bien soin d'elle et surtout qu'il vive selon les commandements musulmans, car c'est un bon musulman. J'aimerais qu'il l'aide à grandir, même si elle fait de son mieux, c'est très important pour moi.

Mane joue actuellement en club aux côtés de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, dans le club saoudien d'Al-Nassr, qui évolue en Pro League. Mais il n'est pas près de porter les couleurs de ce club, car son objectif est d'aider le Sénégal à défendre la couronne de la CAN qu'il a remportée en 2022.