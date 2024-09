Arabie saoudite 2034 : Les 15 stades emblématiques des 5 villes hôtes qui espèrent accueillir la Coupe du Monde de la FIFA dans 10 ans.

Le Mondial sera bientôt de retour au Moyen-Orient, avec une flopée de sites différents en ligne de mire pour accueillir les matches.

L'Arabie saoudite a soumis une candidature audacieuse et enthousiasmante pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™. Le tournoi posant ses valises en Amérique du Nord en 2026, puis en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique en 2030, l'Arabie saoudite vise à marquer l'histoire en devenant le premier pays à organiser à lui tout seul une Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes en 2034.

Certains des stades existent déjà et seront rénovés ; certains sont en cours de construction ; et la construction d'autres est prévue. Au sein d'une population jeune et passionnée de football, la demande est importante en matière d'installations sportives et de divertissement, sans parler du nombre croissant d'événements de sports majeurs organisés ou prévus en Arabie saoudite. Ainsi, l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ est un objectif naturel pour un pays qui se construit, au sens littéral du terme, un nouvel avenir enthousiasmant.

Perçu comme l'une des ascensions les plus rapides et les plus palpitantes dans le monde du football, Goal vous présente chacun des stades pouvant éventuellement accueillir la 25e édition de la Coupe du Monde de la FIFA™, où des nations comme le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et la France chercheront sans doute à décrocher l'honneur de soulever le trophée le plus prestigieux du monde du sport.